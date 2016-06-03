Українські легкоатлети здобули дві перемоги на етапі "Діамантової ліги" у Римі

Богдан Бондаренко і жіноча естафетна команда 4х100 метрів у складі Наталії Строгової, Єлизавети Бризгіної, Олесі Повх і Наталії Погребняк стали переможцями четвертого етапу «Діамантової ліги» у Римі.

Бондаренко переміг у секторі для стрибків у висоту з найкращим результатом сезону – 2,33 м. Планку на цій висоті він подолав з другої спроби. Британець Роббі Грабарз й італієць Джанмарко Тамбері посіли друге і третє місця відповідно (у обох – по 2,30 м). Юрій Крімаренко – 11-й (2,15 м).

Бондаренко намагався встановити і найкращий результат сезону у світі, проте 2,37 м з двох спроб йому не підкорилися.

Українець лідирує у «Діамантовій лізі» з 20 очками. Етап у Римі став третім у нинішньому сезоні для Бондаренка, у якому він бере участь і перемагає. Проте лише в Італії і Марокко чоловічі стрибки у висоту входили до «діамантових перегонів».

Жіноча естафетна українська четвірка перемогла з рекордом змагань – 43,64 с. 2-ге місце на рахунку команди Польщі (43,82), третє - Італії (44,05).

Ольга Саладуха вперше виступила на міжнародних змаганнях після тривалої паузи, пов’язаної з лікуванням спини. У Римі вона стала шостою, повторивши свій найкращий результат сезону – 14,18 м.

У свою чергу, Тамара Твердоступ виступила у якості одного з пейсмейкерів на дистанції 5000 м, де найкращий результат сезону у світі показала ефіопка Аллмаз Айяна (14.12,59 хв).