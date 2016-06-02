Найкращі тенісисти світу Джокович і Вільямс вийшли в півфінал "Ролан Гаррос"

У Парижі завершилися матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, де перші номери світового рейтингу у чоловіків і жінок - серб Новак Джокович і американка Серена Вільямс - вийшли у півфінал, повідомляє офіційний сайт турніру.

Джоковіч у своєму матчі 1/4 фіналу зустрічався з Томашем Бердихом з Чехії і не мав проблем. Кращий гравець світового рейтингу виграв свій матч у трьох партіях - 6:3, 7:5, 6:3.

У свою чергу, Вільямс грала з Юлією Путінцевою, що представляє Казахстан, і програла перший сет. Тим не менш, в подальшому американка переломила хід гри і не дозволила відбутися сенсації. Матч завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:1.

Півфінали та фінали Відкритого чемпіонату Франції з тенісу відбудуться 3-5 травня.

Як повідомляв УНІАН, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна на турнірі в Парижі вийшла до 1/8 фіналу, де програла Вільямс.