Організатори Олімпіади-2018 презентували талісманів
14:27, 02 червня 2016Інше
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Гостей і учасників Ігор будуть зустрічати білий тигр і гімалайський ведмідь.
pyeongchang2018.com
Офіційними талісманами зимових Олімпійських Ігор-2018 стали білий тигр і азіатський чорний (гімалайський) ведмідь, повідомляється на офіційному сайті Оргкомітету змагань.
Обидві тварини з'являються в фундаментній міфології Кореї і тісно пов'язані з корейської культурою і фольклором.
Білий тигр, який отримав ім'я Soohorang, символізує довіру до Олімпійських ігор. Він виступає в якості тварини-захисника, який представляє Південну Корею.Він захищає спортсменів, глядачів та всіх тих, хто бере участь в Олімпійських іграх.
Гімалайський ведмідь отримав ім'я Bandabi, символізує сильну волю і мужність.
Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.
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