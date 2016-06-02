Організатори Олімпіади-2018 презентували талісманів

Офіційними талісманами зимових Олімпійських Ігор-2018 стали білий тигр і азіатський чорний (гімалайський) ведмідь, повідомляється на офіційному сайті Оргкомітету змагань.

Обидві тварини з'являються в фундаментній міфології Кореї і тісно пов'язані з корейської культурою і фольклором.

Білий тигр, який отримав ім'я Soohorang, символізує довіру до Олімпійських ігор. Він виступає в якості тварини-захисника, який представляє Південну Корею.Він захищає спортсменів, глядачів та всіх тих, хто бере участь в Олімпійських іграх.

Гімалайський ведмідь отримав ім'я Bandabi, символізує сильну волю і мужність.

Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.