МОК обіцяє пильніше перевіряти російських атлетів під час допінг-тестів

00:43, 02 червня 2016
Інше
135

У майбутньому атлетів з Російської Федерації, Мексики та Кенії пильніше перевірятимуть на вживання допінгу. 

olympic.org

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК), передає Deutsche Welle.

"Особливу увагу приділятимуть країнам, де програми перевірки не відповідають вимогам - Кенії, Росії та Мексиці", - йдеться у заяві МОК, оприлюдненій після засідання виконавчого комітету МОК, яке відбулося в швейцарській Лозанні.

Читайте такожАнтидопінгове агентство США закликало відсторонити Росію від усіх змагань

Під час засідання було також вирішено збільшити бюджет на проведення допінг-тестів до 500 тисяч доларів США. У заяві також зазначається, що боротьба проти допінгу є "найбільш пріоритетною для МОК".

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах не виключив можливість відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро у випадку, якщо підтвердяться звинувачення в існуванні цілої "допінгової програми".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter