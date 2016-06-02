МОК обіцяє пильніше перевіряти російських атлетів під час допінг-тестів

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК), передає Deutsche Welle.

"Особливу увагу приділятимуть країнам, де програми перевірки не відповідають вимогам - Кенії, Росії та Мексиці", - йдеться у заяві МОК, оприлюдненій після засідання виконавчого комітету МОК, яке відбулося в швейцарській Лозанні.

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Під час засідання було також вирішено збільшити бюджет на проведення допінг-тестів до 500 тисяч доларів США. У заяві також зазначається, що боротьба проти допінгу є "найбільш пріоритетною для МОК".

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах не виключив можливість відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро у випадку, якщо підтвердяться звинувачення в існуванні цілої "допінгової програми".