Українські гандболістки програли ключовий матч у боротьбі за потрапляння на Євро

У київському Палаці спорту завершився матч 5-го туру відбіркового турніру Євро-2016 з гандболу серед жінок, в якому збірна України програла команді Сербії.

Гра завершилася з рахунком 26:31.

Українки на рівних провели лише першу частину гри, але вже до кінця тайму програвали з різницею у три голи - 12:15. У другому таймі сербки не тільки зберегли перевагу, але й збільшили її до 5 голів.

Кращим гравцем у складі збірної України стала Ірина Глібко, на рахунку якої 9 голів.

В іншому матчі 5-го туру Групи 2 аутсайдер збірна Італії приймала на своєму майданчику команду Чехії і програла з рахунком 19:29.

Таки чином, у турнірній таблиці команди Сербії 9 очок, Сербії - 7, України - 4, Італії - 0. Українки втратили шанси зайняти 2-е місце в групі.

У заключному матчі відбіркового турніру в суботу, 4 червня, наша команда зіграє на виїзді зі збірною Чехії.