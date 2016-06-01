Гандбольний "Мотор" поповнився воротарем збірної Росії

Голкіпер санкт-петербурзького клубу «Університет-Нева» і збірної Росії з гандболу Віктор Кірєєв продовжить кар'єру в «Моторі» із Запоріжжя, з яким підписав контракт на два роки, повідомляє ТВ-5 з посиланням на Р-Спорт.

Кірєєв після переходу з «Каустику» два сезони виступав за «Університет-Неву», звідки потрапив у збірну Росії. Чемпіонат Європи, який пройшов в січні, став дебютним для 29-річного спортсмена. Кірєєв став відкриттям турніру, увійшовши в число кращих воротарів за відсотком відбитих кидків.

«Після чемпіонату Європи до мене проявляли інтерес декілька клубів, але до конкретики не дійшло. У мене була предметна пропозиція від одного з німецьких клубів, але я в підсумку вибрав "Мотор", з яким підписав контракт на два роки. Вважаю цей вибір для себе оптимальним. Головне, я пограю на рівні Ліги чемпіонів, запропоновані умови мене влаштували. Важливим виявилося і те, що відразу кілька гравців збірної Росії виступають за "Мотор", вони мені допоможуть адаптуватися в новій команді", — сказав Кірєєв.

Як повідомляв УНІАН, запорізький "Мотор" в сезоні 2015/16 підтвердив звання найсильнішої команди України, в черговий раз вигравши чемпіонат і Кубок країни. Команда є постійним учасником Ліги чемпіонів.