Найкраща тенісистка світу Вільямс розтрощила Світоліну

В Парижі завершився матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому найкраща тенісистка світу Серена Вільямс розгромила українку Еліну Світоліну, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Американка мала повну перевагу в цьому матчі і дозволила суперниці виграти лише по одному гейму у кожному сеті. Матч тривав менше години.

Таким чином, турнір у Парижі покинула остання представниця України.

Як повідомляв УНІАН, турнір із серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Франції - проходить в Парижі з 22 травня по 5 червня.