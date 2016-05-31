НОК України назвав найкращу спортсменку травня

Національний олімпійський комітет України визнав лучницу Вероніку Марченко найкращою спортсменкою травня в країні, повідомляє офіційний сайт НОК.

На чемпіонаті Європи в Ноттінгемі вихованка львівської школи стрільби з лука зробила "золотий дубль", вигравши медалі найвищого ґатунку в командних змаганнях та індивідуальній першості.

Головний тренер збірної України зі стрільби з лука Віктор Сидорук і особистий наставник спортсменки Марія Гавелко визнані найкращими тренерами травня.

Як повідомляв УНІАН, найкращою спортсменкою квітня НОК України визнав важкоатлетку Ірину Деху.