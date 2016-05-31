НОК України назвав найкращу спортсменку травня
21:39, 31 травня 2016Інше
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Олімпійський комітет відзначив успіхи лучниці Вероніки Марченко.
Вероніка Марченко - найкраща спортсменка України в травні / НОК України
Національний олімпійський комітет України визнав лучницу Вероніку Марченко найкращою спортсменкою травня в країні, повідомляє офіційний сайт НОК.
На чемпіонаті Європи в Ноттінгемі вихованка львівської школи стрільби з лука зробила "золотий дубль", вигравши медалі найвищого ґатунку в командних змаганнях та індивідуальній першості.
Головний тренер збірної України зі стрільби з лука Віктор Сидорук і особистий наставник спортсменки Марія Гавелко визнані найкращими тренерами травня.
Як повідомляв УНІАН, найкращою спортсменкою квітня НОК України визнав важкоатлетку Ірину Деху.
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