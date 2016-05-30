Україна не дозволила кримській легкоатлетці виступати за Росію на Олімпіаді

Національний олімпійський комітет (НОК) України не дозволив метальниці списа Вірі Ребрик виступати за збірну Росії на Олімпійських іграх 2016 року, повідомляє ТАСС.

Рішення пов'язане з тим, що напередодні Олімпіади НОК України ввів мораторій на розгляд питань, пов'язаних з дозволом виступати колишнім українським спортсменам за інші країни.

За словами віце-президента НОК України Ігоря Гоцула, комітет не планує скасовувати мораторій через цей випадку.

Спортивний чиновник також додав, що Росія може отримати дозвіл на виступ Ребрик від Міжнародного олімпійського комітету, який розглядає кожен конкретний випадок і приймає рішення, якщо виникає спір між країнами.

Уродженка Ялти Віра Ребрик раніше представляла на змаганнях Україну, але після так званого "референдуму" у Криму отримала російський паспорт.