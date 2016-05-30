Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з фігурного катання

Федерація фігурного катання України подала заявку на проведення в Києві чемпіонату Європи з фігурного катання, повідомляє XSport.ua.

За словами голови федерації Євгенія Ларіна, заявка буде розглянута компетентними органами приблизно через два тижні.

"Ніхто ще про це не знає, але я хочу сказати про те, що ми подали заявку на проведення дорослого чемпіонату Європи з фігурного катання в Києві в 2019 році. Ця заявка буде розглядатися буквально через два тижні на конгресі [Міжнародного союзу ковзанярів], і у нас є дуже хороші шанси прийняти цей турнір", - сказав Ларін.

Функціонер підкреслив, що він і раніше хотів провести в Україні низку турнірів з фігурного катання, але цьому заважала ситуація в країні.

"Саме ця мета була у мене в 2012 році, коли я тільки-но прийшов: я хотів провести Challenger, Гран-прі і чемпіонат Європи. На жаль, ситуація, що склалася в Україні, не дозволила нам провести Ukrainian Open і Гран-прі в минулому і позаминулому роках, але ми продовжуємо цю традицію і я хочу, щоб вона зберігалася ще на багато років, і ми були однією з тих країн, яка буде об'єднувати і висвітлювати основні тенденції у фігурному катанні. Я дуже вірю в це, і вболіваю за те, щоб наша заявка виграла і ми побачили цей чемпіонат в 2019 році в Києві", - заявив функціонер.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна отримала право на проведення чемпіонату світу з хокею 2017 року у Дивізіоні 1А. Захід має пройти в столичному Палаці спорту.