Українка Ромолданова вперше за 10 років виграла для країни "золото" з тхеквондо

Ірина Ромолданова вперше за 10 років виграла для України "золото" на чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ. Цій події була присвячена прес-конференція в УНІАН.

"Українські спортсмени завжди привозили медалі з чемпіонатів світу і Європи, але, на жаль, у нас не було "золота", - сказав президент профільної федерації Лесик Саманджія, - Ця перемога дасть поштовх нашому виду спорта. Дуже приємно, адже Ірина Ромолданова вже була другою на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу і юнацьких Олімпійських іграх, які проводилися в Сінгапурі".

Перший заступник міністра спорту Ігор Гоцул також вважає, що перемога Ромолданової - непересічна подія в українському спорті.

"Я тут представляю і Міністерство молоді та спорту та Національний олімпійський комітет. Це не дивно, оскільки і Міністерства та НОК рука об руку працюють, щоб створити належні умови для розвитку спорту, для того, щоб підтримати наших атлетів. І ця робота дає результат. Нещодавно було прийнято рішення про збільшення призових за успішну участь спортсменів у чемпіонатах Європи та світу. І Ірина отримає вже збільшені призові, що повинно бути для неї приємно", - підкреслив Гоцул.

Тренер спортсменки Олег Нам заявив, що успіх спортсменки на чемпіонаті Європи - це плід командної роботи. Він також відзначив внесок в перемогу всеукраїнської та київської Федерації тхеквондо.

"І, звичайно ж, перемога була б неможливою без таланту моєї спортсменки, яка вже тривалий час радує шанувальників тхеквондо і робить історію. В українського тхеквондо обличчя красивої дівчини", - сказав Нам.

На жаль, перемога на чемпіонаті Європи не дозволить Ромолдановій взяти участь в Олімпійських іграх 2016 року. Як пояснив Нам, критерії відбору на ОІ не дають Україні можливості поїхати в Ріо-де-Жанейро.

"Є два варіанти потрапити на Олімпіаду. Перший - це постійно брати участь в турнірах і потрапити у першу шістку рейтингу. Але це несе за собою фінансові витрати, які ми собі дозволити не можемо. Друга можливість - виграти кваліфікаційний турнір, але там Ірина в січні програла азербайджанської спортсменці", - розповів тренер спортсменки.

Разом з тим, за словами самої Ромолдановой, її мета - взяти участь в Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в Токіо. "У мене величезне бажання потрапити туди і виграти там змагання", - підкреслила спортсменка.