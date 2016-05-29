Український велогонщик виграв останній етап Race Horizon Park

У важкій боротьбі за подіум перше місце виборов українець Михайло Кононенко, велогонщик команди KOLSS-BDC TEAM, повідомляє офіційний сайт перегонів.

Друге мsісце у велогонщика з польської команди Wibatech Fuji Марека Руткевича, третім став спортсмен з проконтинентальної команди TEAM ROTH (Швейцарія) Андреа Паскалон.

Символічно, що в цей день прізвище Кононенко як переможців звучало двічі Адже в дебютній міжнародній велогонці на час серед жінок VR Women ITT, що проходила паралельно у Вишгородському районі, золото теж здобула Валерія Кононенко зі збірної України. Два інших місця на подіумі зайняли її колеги з команди Тетяна Рябченко (срібло) і Ганна Соловей (бронза).

Пелотон у жінок був представлений 6 іноземними командами і 4 українськими.

«Навіть незважаючи на те, що один зі стартів не відбувся, я дуже задоволений тим, що всі перші місця в цьому вело-уікенд дісталися українцям. А наші дівчата взагалі показали просто феноменальні результати! Всі три дні вони впевнено займали весь подіум змагань. Ювілей Race Horizon Park 2016, на мою думку, відбувся дуже успішно. Сильний пелотон, жорстка боротьба, дуже насичена програма», - говорить голова оргкомітету велогонки Race Horizon Park, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Участь у велогонці взяли 27 команд (16 іноземних і 11 українських).

Переможець отримав 1,5 тис. євро. Крім матеріальної винагороди, гонщики здобули 1-10 місця й отримали рейтингові очки, від 3 до 40.