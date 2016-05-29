Гімнаст Верняєв завоював золото і срібло чемпіонату Європи

У Берні (Швейцарія) завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків, де в окремих видах українець Олег Верняєв завоював "золото" в опорному стрибку і срібло у вправі на брусах, повідомляє офіційний сайт змагань.

В опорному стрибку українець за дві спроби отримав від суддів середню оцінку 15,399 бали. Він випередив спортсменів, що поділили 2-е місце - Артура Давтяна з Вірменії і Маріана Драгулеску з Румунії (по 15,316).

У вправі на брусах українець посів 2-е місце з результатом 15.716 бали. Він програв лише росіянину Давиду Бєлявському (16,033).

Напередодні у командних змаганнях збірна України посіла 4-е місце і залишилася без медалей.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходив у Берні з 25 по 29 травня.