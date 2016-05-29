Вісьмох російських спортсменів, учасників Олімпіади-2012, впіймали на допінгу

Під підозру в застосуванні заборонених препаратів потрапили вісім російських спортсменів, які приймали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Про це оголосив Олімпійський комітет Росії (ОКР), розмістивши відповідну інформацію на своєму сайті, передає «Німецька хвиля».

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Про позитивні результати допінг-проб "А" після перевірки російських колег повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Однак відповідно до антидопінгових правил МОК і Всесвітнього антидопінгового кодексу, імена атлетів можуть бути розголошені тільки у разі підтвердження підозр за результатами повторної перевірки повторних допінг-проб "Б". Відомо лише, що мова йде про представників трьох видів спорту.

Раніше стало відомо, що у застосуванні допінгу були викриті 23 учасники лондонської Олімпіади, що представляють шість держав у п'яти видах спорту. Всього МОК розпорядився перевірити допінг-проби 265 спортсменів, які виступали на іграх в Лондоні.