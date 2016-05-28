Через зливу на Хрещатику скасували міжнародну велогонку Race Horizon Park
Організатори змагання вимушено пішли на цей крок заради безпеки гонщиків.
Гонку Race Horizon Park Maidan скасували через погану погоду, повідомляють організатори змагань.
Голова оргкомітету велогонки Олександр Башенко так прокоментував зупинку гонки: "Рішення про нейтралізацію гонки прийняв директор велогонки Денис Шолудько. Комісар Мартін Брюйн лише висловив тільки побажання. Я вдячний Денису, за те, що він взяв на себе таку відповідальність. Безпека — це наш пріоритет. Але хочу сказати, що два роки тому у нас була суботня гонка в таких самих погодних умовах і по бруківці, але пройшла досить успішно".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні успішно пройшла жіноча велогонка, де весь подіум зайняли представниці України.
Напередодні українець Віталій Буц виграв першу гонку з серії велоперегонів Race Horizon Park-2016.