Українки підкорили увесь подіум дебютної жіночої велогонки Race Horizon Park
15:20, 28 травня 2016Інше
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Вперше в Україні відбулась жіноча професійна велогонка на шосе Horizon Park Women Challenge.
facebook.com/RaceHorizonPark
В Києві завершилася дебютна жіноча професійна велогонка на шосе Horizon Park Women Challenge, де переможницею та призерами стали виключно представниці України, повідомляє оргкомітет змагань.
1- місце на рахунку Тетяни Рябченко (збірна України), 2-е — у Ірини Семенової (Миколаївська область), 3-є — Ганни Соловей (збірна України).
Це вкрай важлива гонка для українських спортсменок, адже набрані очки дозволяють відібратися жінкам на Олімпійські Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Велогонка Race Horizon Park цього року відзначає 5-річний ювілей в статусі міжнародної.
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