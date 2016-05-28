Українки підкорили увесь подіум дебютної жіночої велогонки Race Horizon Park

В Києві завершилася дебютна жіноча професійна велогонка на шосе Horizon Park Women Challenge, де переможницею та призерами стали виключно представниці України, повідомляє оргкомітет змагань.

1- місце на рахунку Тетяни Рябченко (збірна України), 2-е — у Ірини Семенової (Миколаївська область), 3-є — Ганни Соловей (збірна України).

Це вкрай важлива гонка для українських спортсменок, адже набрані очки дозволяють відібратися жінкам на Олімпійські Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Велогонка Race Horizon Park цього року відзначає 5-річний ювілей в статусі міжнародної.