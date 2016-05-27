Українець Буц виграв першу з трьох велоперегонів Race Horizon Park

Вперше в історії велогонки п'ятничний маршрут пройшов по так званому «Олімпійському кільцю», де перемогу здобув українець Віталій Буц, повідомляють організатори змагань.

Друге місце у поляка Ячека Морайко, бронза у Саміра Джабраїлова з Азербайджану.

Спеціально до проведення міжнародної велогонки була відремонтована траса змагань, а організатори впевнені, що відтепер «Олімпійське кільце» прийме велогонки інших рівнів для любителів і професіоналів. Це своєрідний внесок у відродження спортивних традицій України.

«Завдяки допомозі київської ОДА вдалося привести трасу в придатний для змагань стан, при цьому в дуже короткий термін. Її відкрили в 1969 році, а до 1980 їй був даний окремий статус олімпійської траси. Вона має свої особливості, зокрема крутий підйом, що вважається хорошою підготовкою для серйозних велосипедистів. Частина цієї справжньої спортивної споруди навіть на картах Києва позначена як вулиця Велотрек. Я переконаний, що сьогоднішня велогонка створює нове традиційне місце тренувань для жителів Києва і Київської області, які прагнуть вести здоровий спосіб життя», — заявив президент Федерації велоспорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park Олександр Башенко.

Що стосується організації, то головний комісар Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) з Нідерландів Мартін Брюйн оцінив її дуже високо: «Насправді, просто чудово. Перед гонкою я чув досить багато побоювань, але вони абсолютно не виправдалися. Повинен сказати, що організатори зробили великий прорив в області безпеки-- дійсно дуже приємно, що проблем з забезпеченням безпеки на трасі немає. Це була дуже захоплююча гонка, яка була цікавою для глядачів на кожній ділянці. Приємно, що київській команді, яка зазвичай домінує на українських гонках, склали конкуренцію. Моя оцінка позитивна, Race Horizon Park зростає з кожним роком».

Race Horizon Park For Peace стала прологом до серії Race Horizon Park, яка завтра, 28 травня, продовжиться гонкою на Майдані Race Horizon Park Maidan, в рамках якої вперше відбудеться і міжнародна жіноча гонка Horizon Park Women Challenge.

Міжнародна велогонка в Києві проходить 27-29 травня