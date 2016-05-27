МОК повідомив про 23 позитивних тести на допінг учасників Ігор-2012

У загальній складності було відібрано і перевірено ще раз 265 проб на допінг, зданих учасниками Олімпійських ігор 2012 в Лондоні на підставі збору розвідувальної інформації, яка почалася в серпні 2015 року. повідомляє прес-служба МОК.

Минулого тижня МОК оголосив, що до 31 спортсмена можуть бути виключені зі списку учасників змагань Олімпійських ігор-2016 у Ріо після повторного аналізу 454 зразків складених під час Ігор у Пекіні-2008. У той же час, ще один зразок часів Пекіна-2008 показав аномальні параметри, які МОК, з відповідною Міжнародною федерацією, також буде відслідковувати.

"Ці повторні аналізи ще раз показують нашу рішучість у боротьбі проти допінгу, - сказав президент МОК Томас Бах. - Ми хочемо, щоб допінг не вплинув на результати Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Ось чому ми діємо швидко прямо зараз. Я вже призначив дисциплінарну комісію, яка має повне право приймати рішення від імені МОК ".

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Повторний аналіз проб з Пекіна-2008 і Лондона-2012 був проведений з використанням найсучасніших методів наукового аналізу. Він є частиною зусиль МОК щодо захисту чистих спортсменів. Повторний аналіз проводиться спільно зі Світовим антидопінговим агентством (WADA) і МСФ і стосується спортсменів, які потенційно могли б взяти участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо.

Як повідомляв УНІАН, повторна перевірка допінг-проб почалася після того, як 12 травня The New York Times опублікувала статтю з висловлюваннями колишнього глави московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Він звинуватив 15 російських спортсменів, які завоювали медалі на зимовій Олімпіаді в Сочі, у вживанні коктейлю з заборонених препаратів.

За чотири дні до цього американський телеканал CBS показав фільм «Темна таємниця Росії» про застосування допінгу російськими спортсменами.

Російські легкоатлети на даний момент відсторонені від міжнародних змагань. Рішення про їх участь в Іграх-2016, буде прийнято 17 червня.