Тенісистка Світоліна: "Ще будемо обговорювати тактику гри на матч з Іванович"

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над американкою Тейлор Таунсенд у другому раунді Відкритого чемпіонату Франції і розповіла про підготовку до матчу з Аною Іванович, повідомляє Тенісний портал України.

«Від своєї сьогоднішньої суперниці я очікувала більш якісної гри. Моїм завданням було терпіти, не помилятися і переходити в атаку. В кінці першого сету я зуміла додати, і у другій партії мені вдалося зламати гру американки.

Про матчі проти Іванович я ще не думала. Ми будемо обговорювати тактику на цей поєдинок з Жюстін Енен і Йеном Хьюзом. Ми грали з нею 7 разів: тричі на грунті і чотири рази на харді. Я всі попередні зустрічі програла. Вона дуже складна суперниця, грати проти неї важко на будь-якому покритті».

Як повідомляв УНІАН, Світоліна залишилася єдиною представницею України на турнірі в Парижі. Інші спортсмени вибули з боротьби в першому-другому колі змагань.

Напередодні Світоліна обіграла Тейлор Таунсенд з рахунком 6:3, 6:0.

Матч Світоліна - Іванович відбудеться в суботу, 28 травня.