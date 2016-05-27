Міжнародна велогонка Race Horizon Park вперше пройде по "Олімпійському кільцю"

Вперше в історії велогонки п’ятничний маршрут проходить по так званому «Олімпійському кільцю», повідомляє оргкомітет змагань.

Спеціально до проведення міжнародної велогонки була відремонтована траса змагань, а організатори впевнені, що відтепер «Олімпійське кільце» зможе прийняти велоперегони інших рівнів для аматорів та професіоналів. Це своєрідний внесок у відродження спортивних традицій України.

«Завдяки Race Horizon Park 2016 історична велотраса отримала друге життя — так зване «Олімпійське кільце», побудоване в Києво-Святошинському районі столиці як запасне до Олімпіади 1980 року, стало маршрутом для велогонщиків. За традицією на час Олімпійських Ігор завжди припинялись війни. На жаль, заради нашої велогонки не припиняються військові дії в країні, але гонка п’ятниці має дуже символічну назву, вона присвячена миру. Race Horizon Park відкриває Україну світу, іноземні команди переконуються в тому, що в нас відбуваються не лише війни та революції, але й спортивні події високого міжнародного рівня», — сказав під час урочисто відкриття Олександр Башенко, голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park і президент Федерації велоспорту України.

Участь у Гонці за мир беруть 27 команд (16 іноземних і 11 українських). Головним суддею Race Horizon Park 2016 став комісар з Нідерландів Мартін Брюйн, один з найдосвідченіших і титулованих суддів UCI.

«Призовий фонд гонки складається з призових кожного дня, бо кожен день — це окремий старт і окремі призові. Якщо взяти призові за три одноденні чоловічі гонки та дві жіночі (усі мають міжнародний рівень), то це близько 16 тисяч євро. Усі призові регламентовані Міжнародним союзом велосипедистів: за перше місце в кожній з гонок переможець отримає 1,5 тис. євро » , — розповів директор міжнародної велогонки Race Horizon Park Денис Шолудько.

Велогонка Race Horizon Park 2016 триватиме з 27 по 29 травня.