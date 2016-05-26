Українська тенісистка Світоліна пробилася до третього раунду "Ролан Гаррос"
23:16, 26 травня 2016Інше
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Сьогодні 21-річна українка переграла американку Тейлор Таунсенд.
Світоліна вийшла у третій раунд "Ролан Гаррос" / btu.org.ua
Перша ракетка України і 20-я ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього раунду ґрунтового тенісного турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос".
Сьогодні в матчі другого раунду вона у двох сетах обіграла американку Тейлор Таунсенд - 6:3, 6:0.
На наступному етапі українці протистоятиме 28-річна сербка Ани Івановіч, яка займає 16-е місце в рейтингу WTA. У минулому році саме Івановіч перемогла Світоліну на шляху до півфіналу "Ролан Гаррос".
Як повідомляв УНІАН, інші представниці України, які виступали в одиночному розряді на "Ролан Гаррос", вже вибули з турніру.
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