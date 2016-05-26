Антидопінгове агентство США закликало відсторонити Росію від усіх змагань

Тайгарт вважає, що Росія повинна надати гарантії співпраці з Річардом Маклареном, який очолює комісію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з розслідування випадків використання заборонених препаратів російськими спортсменами, повідомляє Zaxid.net.

«Росія не може розраховувати на змагання, якщо відмовляється надавати повний доступ співробітникам антидопінгової комісії до спортсменів», - додав президент USADA.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року екс-керівник московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков звинуватив кількох російських чемпіонів, які здобули золото під час Олімпіади-2014 у Сочі, у вживанні допінгу. Григорій Родченков назвав конкретні імена, а також розповів, як саме російські чиновники зуміли замінювати проби із вмістом допінгу на чисті проби.

На підставі результатів розслідування МОК може повністю відсторонити російських спортсменів від участі в Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро (5-21 серпня).

Російські легкоатлети наразі відсторонені від міжнародних змагань після того, як у листопаді 2015 року WADA оприлюднило доповідь про те, що голова московської лабораторії WADA Григорій Родченков віддав наказ знищити 1417 позитивних допінг-проб російських атлетів.