Українська тенісистка Бондаренко залишила "Ролан Гаррос"
22:03, 25 травня 2016Інше
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У другому раунді турніру українка програла Аннике Бек.
Бондаренко покидає "Ролан Гаррос" / sapronov-tennis.org
Українська тенісистка Катерина Бондаренко вибула з турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос" у другому раунді змагань.
У трьох сетах матчу з німкенею Аннікою Бек криворожанка програла з рахунком 6:4, 3:6, 5:7.
Як повідомляв УНІАН, у першому раунді "Ролан Гаррос" Бек вибила зі змагань іншу українку Марину Заневську. Також залишила престижний турнір Леся Цуренко.
Останньою тенісисткою, яка представляє Україну на "Ролан Гаррос" в одиночному розряді, залишається Еліна Світоліна. Її матч другого раунду проти француженки Віржині Раззано відбудеться завтра.
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