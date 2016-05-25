Українська тенісистка Бондаренко залишила "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Катерина Бондаренко вибула з турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос" у другому раунді змагань.

У трьох сетах матчу з німкенею Аннікою Бек криворожанка програла з рахунком 6:4, 3:6, 5:7.

Як повідомляв УНІАН, у першому раунді "Ролан Гаррос" Бек вибила зі змагань іншу українку Марину Заневську. Також залишила престижний турнір Леся Цуренко.

Останньою тенісисткою, яка представляє Україну на "Ролан Гаррос" в одиночному розряді, залишається Еліна Світоліна. Її матч другого раунду проти француженки Віржині Раззано відбудеться завтра.