Українець Омельчук переміг на етапі Кубка світу зі стрільби

Наш спортсмен набрав 201,9 очки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець випередив на 0,8 очки турка Ісмаїла Келеша. Третім призером став Хоан Сюань з В'єтнаму (179,8).

Два інших українця - Денис Кушніров і Павло Коростильов у фінал не пробилися, зайнявши в кваліфікації 12-е і 29-е місця відповідно.

Раніше, 22 травня, на цьому ж турнірі українська олімпійська чемпіонка Олена Костевич стала стала срібним призером у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 м. Вона поступилася лише Чжан Цзінцзін з Китаю. У свою чергу, Сергій Куліш здобув бронзу в стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м (186,8 очки). Перші два місця на п'єдесталі посіли представники Китаю. Переміг Цян Сюечао (210,6), другим став Цао Іфей (208,3).

Етап Кубка світу в Мюнхені проходить з 19 по 26 травня.