Єдиний представник України в чоловічому "Ролан Гаррос" програв у першому ж колі

У Парижі відбувся матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому єдиний представник України в чоловічому одиночному турнірі Ілля Марченко поступився представнику Домініканської республіки Віктору Естрелла Бургосу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився у трьох сетах - 5:7, 4:6, 3:6.

Українець грав на рівних з суперником до рахунку 5:5 у першій партії, після чого програв два гейми поспіль. Також один зайвий "брейк" домініканець зумів зробити у другому сеті. А в заключній третій партії перевага суперника вимірювалося різницею в три гейми.

Марченко був єдиним українцем у сітці "Ролан Гаррос".

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Як повідомляв УНІАН, напередодні у жіночому турнірі в матчі першого раунду Катерина Бондаренко несподівано обіграла італійку Роберту Вінчі, яка була сьомою сіяного на турнірі - 6:1, 6:3. Разом з тим, ще дві українки програли і покинули турнір. Марина Заневська в двох сетах поступилася німкені Аннікі Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженці Каролін Гарсії (3:6, 5:7).

Ще одна представниця України Еліна Світоліна - 18-а сіяна на турнірі - свій матч першого раунду проведе сьогодні ввечері, а її суперницею стане румунка Сорана Кирстя.