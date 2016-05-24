Українські шашкісти потрапили в Топ-6 на етапі Кубка світу в Іспанії

В Салоу (Іспанія) завершився етап Кубка світу з шашок -100, де в шістку кращих спортсменів увійшли одразу двоє представників України у чоловічому турнірі і одна - в жіночому, повідомляє офіційний сайт турніру.

У турнірі взяла участь рекордна кількість найсильніших спортсменів світу - понад 130 шашкістів.

Особливістю турніру є одночасна участь у ньому і чоловіків, і жінок. А залікові очки нараховуються окремо для цих категорій.

У чоловіків в шістку кращих увійшли міжнародні гросмейстери Юрій Анікєєв з Харкова (13 очок, 4 місце) та Артем Іванов з Дніпра (12 балів, 6 місце). Трійку призерів склали Олександр Георгієв, Айнур Шайбаков (обидва - Росія) і Євген Ватутін (Білорусь).

Підсумки жіночого заліку такі, що 4 спортсменки набрали по 12 балів і поділили 1-4 місця: Наталія Погоди (Польща), Дар'я Федорович (Білорусь), Мотрона Наговіцина (Росія), Вікторія Мотричко (Україна). По додатковим критеріям міжнародний гросмейстер з Одеси Мотричко опинилася в підсумковій таблиці на 4-му місці.

Етап КС в Салоу проходив 15-23 травня.