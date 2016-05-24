Олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Чічерова і ще 13 росіян підозрюються у вживанні допінгу на Іграх-2008

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив Олімпійський комітет Росії (ОКР) про те, що 14 російських учасників літніх Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні підозрюються у вживанні допінгу, повідомляє ТАСС.

Російські спортсмени потрапили під підозру після повторної перевірки допінг-проб, яка була ініційована МОК.

"ОКР отримав відповідні документи", - повідомив співробітник національного олімпійського комітету.

Пізніше стало відомо ім'я одного з підозрюваних. - Олімпійської чемпіонки 2012 року в стрибках у висоту Анни Чічерової. На Іграх-2008 в Пекіні, де вона виступала під впливом заборонених препаратів, спортсменка завоювала бронзу.

"Три дні тому Ганна отримала повідомлення, що після перевірки її допінг-проба з Олімпіади в Пекіні дала позитивний результат, і зателефонувала мені, - сказав тренер Євген Загорулько. - Поки це тільки на стадії розробки, ще до кінця не грунтовно сказано. Але всі вже в курсі і займаються цим питанням".

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МОК раніше повідомив, що за сприяння Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) перевірив ще раз зразки 454 допінг-проб, узятих під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Дослідження були сфокусовані на допінг-пробах тих спортсменів, які потенційно можуть виступити на Олімпійських іграх 2016 року. В результаті до 31 спортсмена, що представляє 12 країн і 6 видів спорту, можуть бути відсторонені від участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Допінг-проби "Б" 31 спортсмена будуть перевірені на початку червня в австралійській лабораторії.