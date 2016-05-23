Українська тенісистка Бондаренко вибила з "Ролан Гаррос" сьому сіяну турніру
20:38, 23 травня 2016Інше
140
Марина Заневська та Леся Цуренко програли поєдинки першого раунду.
Бондаренко пройшла у другий раунд "Ролан Гаррос" / btu.org.ua
Катерина Бондаренко стала єдиною українською тенісисткою, яка сьогодні змогла вийти до другого раунду турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос", який проходить в Парижі.
У матчі першого раунду вона несподівано обіграла італійку Роберту Вінчі, яка була сьомою сіяною на турнірі - 6:1, 6:3.
Разом з тим, ще дві українки сьогодні залишили змагання. Марина Заневська у двох сетах поступилася німкені Анніці Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженці Каролін Гарсії (3:6, 5:7).
Ще одна представниця України Еліна Світоліна отримала 18-й сіяний номер на турнірі і свій матч першого раунду проведе завтра - її суперницею стане румунка Сорана Кирстя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter