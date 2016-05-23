Українська тенісистка Бондаренко вибила з "Ролан Гаррос" сьому сіяну турніру

20:38, 23 травня 2016
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Марина Заневська та Леся Цуренко програли поєдинки першого раунду.

Бондаренко прошла во второй раунд

Катерина Бондаренко стала єдиною українською тенісисткою, яка сьогодні змогла вийти до другого раунду турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос", який проходить в Парижі.

У матчі першого раунду вона несподівано обіграла італійку Роберту Вінчі, яка була сьомою сіяною на турнірі - 6:1, 6:3.

Разом з тим, ще дві українки сьогодні залишили змагання. Марина Заневська у двох сетах поступилася німкені Анніці Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженці Каролін Гарсії (3:6, 5:7).

Ще одна представниця України Еліна Світоліна отримала 18-й сіяний номер на турнірі і свій матч першого раунду проведе завтра - її суперницею стане румунка Сорана Кирстя.

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