Українка Музичук визнана найкращою шахісткою світу в 2015 році

Всесвітня федерація шахів (ФІДЕ) оголосила, що українка Марія Музичук стала володарем нагороди "Каїса", яка присуджується найкращій шахістці світу за підсумками року. Про це повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

23-річна львів'янка у 2015 році стала переможницею чемпіонату світу в Сочі і отримала титул гросмейстера. Також Музичук посіла друге місце на першому етапі жіночого Гран-прі ФІДЕ, який проходив в Монако.

Крім того, українка завоювала золоту медаль за кращий результат на першій дошці під час європейського командного чемпіонату 2015 року в Рейк'явіку.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року п'ять українських шахісток підвищили позиції у рейтингу ФІДЕ.