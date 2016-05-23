Україна посіла п'яте місце в допінговому антирейтингу IAAF

Україна посіла п'яте місце у рейтингу країн, чиї атлети були спіймані на вживанні допінгу. Про це повідомляє сайт Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Всього IAAF відсторонила від участі у змаганнях понад 300 атлетів з 62 країн світу. Серед них 15 українських спортсменів.

Очолюють антирейтинг російські спортсмени. Відразу 58 осіб із РФ отримали дискваліфікацію за вживання допінгу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції США почало розслідування про застосування допінгу російськими спортсменами.