Українець Бондаренко виграв етап легкоатлетичної Діамантової ліги в стрибках у висоту
20:28, 22 травня 2016Інше
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Вже в ранзі переможця наш спортсмен не зміг подолати планку на висоті 2,34 м.
Чемпіон світу Богдан Бондаренко виграв другий етап Діамантової ліги в новому сезоні / noc--ukr.org
В Рабаті (Марокко) завершилися змагання у стрибках у висоту у чоловіків в рамках етапу "Діамантової ліги", де перемогу здобув українець Богдан Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен в кращій спробі подолав планку на висоті 2 метри 31 сантиметр.
Єдиний суперник українця на цій висоті американець Ерік Кінард невдало використовував усі три спроби. Його кращий результат - 2,28 метра. На 3-му місці фінішував Константінос Баніотіс з Греції - 2,25 метра.
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Бондаренко також намагався подолати планку на висоті 2,34 м., але невдало використовував усі три спроби.
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