Українець Бондаренко виграв етап легкоатлетичної Діамантової ліги в стрибках у висоту

В Рабаті (Марокко) завершилися змагання у стрибках у висоту у чоловіків в рамках етапу "Діамантової ліги", де перемогу здобув українець Богдан Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен в кращій спробі подолав планку на висоті 2 метри 31 сантиметр.

Єдиний суперник українця на цій висоті американець Ерік Кінард невдало використовував усі три спроби. Його кращий результат - 2,28 метра. На 3-му місці фінішував Константінос Баніотіс з Греції - 2,25 метра.

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Бондаренко також намагався подолати планку на висоті 2,34 м., але невдало використовував усі три спроби.