Плавець Говоров завоював срібло чемпіонату Європи

20:09, 22 травня 2016
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Українець другим фінішував на 50-метрівці вільним стилем.

Reuters

У Лондоні завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту, де в останній день змагань у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем 2-е місце посів українець Андрій Говоров, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець проплив дистанцію за 21.79 секунди.

Говоров на 0.06 секунди відстав від француза Флорана Манаду.

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Таким чином на рахунку збірної України за підсумками турніру 20 медалей - 5 золотих, 10 срібних та 5 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходив в Лондоні з 9 по 22 травня.

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