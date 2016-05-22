Плавець Говоров завоював срібло чемпіонату Європи

У Лондоні завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту, де в останній день змагань у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем 2-е місце посів українець Андрій Говоров, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець проплив дистанцію за 21.79 секунди.

Говоров на 0.06 секунди відстав від француза Флорана Манаду.

Таким чином на рахунку збірної України за підсумками турніру 20 медалей - 5 золотих, 10 срібних та 5 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходив в Лондоні з 9 по 22 травня.