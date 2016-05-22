Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Парижі

Українська четвірка шпажистів виграла етап Кубка світу в Парижі, обігравши у фіналі збірну Франції, повідомляє XSport.ua.

Анатолій Герей, Максим Хворост, Дмитро Карюченко і Богдан Нікішин в матчі, який можна розглядати як репетицію фіналу Олімпійських Ігор, здобули важку перемогу з рахунком 40:38.

На шляху до фіналу підопічні Володимира Станкевича обіграли Польщу 30:21, потім Венесуелу 20:19 і в півфіналі, програючи 13:18, перемогли Ізраїль з рахунком 42:41.

Для української четвірки, визнаної на церемонії "Герої спортивного року" командою року в країні, це перша перемога в Олімпійському сезоні.