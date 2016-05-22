Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Парижі
19:44, 22 травня 2016Інше
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У фіналі українські шпажисти обіграли господарів змагань.
Українські шпажисти виграли етап Кубка світу / xsport.ua
Українська четвірка шпажистів виграла етап Кубка світу в Парижі, обігравши у фіналі збірну Франції, повідомляє XSport.ua.
Анатолій Герей, Максим Хворост, Дмитро Карюченко і Богдан Нікішин в матчі, який можна розглядати як репетицію фіналу Олімпійських Ігор, здобули важку перемогу з рахунком 40:38.
На шляху до фіналу підопічні Володимира Станкевича обіграли Польщу 30:21, потім Венесуелу 20:19 і в півфіналі, програючи 13:18, перемогли Ізраїль з рахунком 42:41.
Для української четвірки, визнаної на церемонії "Герої спортивного року" командою року в країні, це перша перемога в Олімпійському сезоні.
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