Українські веслярі завоювали два "золота" на етапі Кубка світу

В Дуйсбурзі (Німеччина) завершився етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное де спортсмени збірної України здобули дві золоті нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У змаганнях чоловічих дуетів-каное на 1000 метрів швидше за всіх дистанцію подолали Дмитро Янчук - Тарас Міщук, за 3 хвилини 29.574 секунди. Друге-третє місця на рахунку дуетів з Румунії та Чехії.

У заїзді жіночих байдарок-четвірок рівних не було квартету Марія Повх - Світлана Ахадова - Анастасія Тодорова - Інна Грищун. Результат української команди - 1 хвилина 32.046 секунди.

Крім того, в чоловічих змаганнях каное-четвірок 2-е місце зайняли Віталій Вергелес - Денис Камерилов - Денис Коваленко - Едуард Шеметило. Команда показала результат 35,035 секунди, відставши від квартету з Білорусі, але випередивши команду Італії.

А у змаганнях жіночих байдарок-четвірок срібло на рахунку Марії Кичасової, Повх, Тодорової і Грищун. З результатом 35.115 секунди, вони також програли квартету з Білорусі, але випередили команду Нової Зеландії.

Етап Кубка світу в Дуйсбурзі проходив з 20 по 22 травня.