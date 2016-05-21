Львівська "Енергія" стала чемпіоном України з футзалу

У Харкові завершився п'ятий вирішальний матч фінальної серії чемпіонату України з футзалу (міні-футболу), де львівська "Енергія" в овертаймі виявилася сильнішою за "Локомотив".

Матч завершився з рахунком 3:5, а серія - 2-3 на користь львів'ян.

"Локомотив" програвав і в основний час гри, зумівши врятуватися на 39-й хвилині, коли гол забив Петро Шотурма. Рахунок став 3:3 і гра була переведена в овертайм.

"Золотий гол" у першій додатковій 5-хвилинці забив гравець "Енергії" Микола Грицина. А на 49-й хвилині Сергій Коваль ударом від своїх воріт по порожній "рамці" суперника забив 5-й гол і остаточно вирішив долю матчу і звання чемпіона України сезону 2015/16.

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"Енергія" в третій раз в історії стала чемпіоном України. Раніше вона завоювала цей титул в сезонах 2006/07 і 2011/12.

Відзначимо, що в попередні три сезону 2012/13, 2013/14 і 2014/15 званням найсильнішої команди країни незмінно володів "Локомотив".