Біатлоністка Дмитренко визнана найкращою юною спортсменкою Європи

Перша в історії України чемпіонка зимових Юнацьких Олімпійських ігор Христина Дмитренко стала лауреаткою премії Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) імені Пьотра Нуровського, повідомляє прес-служба НОК України.

Таке рішення було прийняте шляхом голосування 50 Олімпійських комітетів Європи під час проведення 37-го семінару ЄОК в іспанській Тарагоні.

Відзначимо, що премія Нуровського була започаткована Європейськими Олімпійськими Комітетами в 2011 році на честь відомого польського діяча олімпійського руху, який трагічно загинув під час авіакатастрофи.

Премія вручається юним європейським атлетам віком до 19 років, які досягли визначних результатів у спорті.

Як повідомляв УНІАН, Дмитренко виборола історичне "золото" ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері-2016 в біатлонній гонці переслідування.