Біатлоністка Дмитренко визнана найкращою юною спортсменкою Європи

11:38, 21 травня 2016
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Цього року українка стала чемпіонкою ЮОІ в гонці переслідування.

noc-ukr.org

Перша в історії України чемпіонка зимових Юнацьких Олімпійських ігор Христина Дмитренко стала лауреаткою премії Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) імені Пьотра Нуровського, повідомляє прес-служба НОК України

Таке рішення було прийняте шляхом голосування 50 Олімпійських комітетів Європи під час проведення 37-го семінару ЄОК в іспанській Тарагоні.

Відзначимо, що премія Нуровського була започаткована Європейськими Олімпійськими Комітетами в 2011 році на честь відомого польського діяча олімпійського руху, який трагічно загинув під час авіакатастрофи. 

Премія вручається юним європейським атлетам віком до 19 років, які досягли визначних результатів у спорті.

Як повідомляв УНІАН, Дмитренко виборола історичне "золото" ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері-2016 в біатлонній гонці переслідування.  

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