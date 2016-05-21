Українець Долгополов знявся з тенісного "Ролан Гаррос" через травму

Українець Олександр Долгополов відмовився від участі в другому турнірі року з серії "Великого шолома" - Відкритому чемпіонаті Франції.

Згідно з жеребкуванням, наш тенісист повинен був стартувати в Парижі в матчі проти Фернандо Вердаско. Пізніше стало відомо, що у іспанця новий суперник - Стів Джонсон, який отримав 33-й номер посіву.

Долгополов у п'ятницю не провів заплановане тренування з Віктором Троїцькі. Українець прийняв рішення відмовитися від виступу у Франції через травму (надрив м'яза), яку отримав ще під час "Мастерса" в Римі.

Таким чином, в чоловічому одиночному розряді Україну представлятиме лише Ілля Марченко (його перший суперник - Віктор Естрелья-Бургос).

Як повідомляв УНІАН, Сергій Стаховський вибув з боротьби у кваліфікаційному турнірі, програвши у другому раунді.

Відкритий чемпіонат Франції-2016 відбудеться у Парижі на кортах стадіону "Ролан Гаррос" з 23 травня по 5 червня.