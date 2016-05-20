Харківський "Локомотив" став чемпіоном України з волейболу
22:39, 20 травня 2016Інше
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Черговий національний титул харків'яни завоювали у фінальному протистоянні з «Дніпром».
loko.pz.gov.ua
У золотій серії «Локомотив» тричі поспіль обіграв «Дніпро», повідомляє офіційний сайт клубу.
Перші дві зустрічі завершилися "сухими" перемогами "Локомотива" у трьох партіях - 3:0
А сьогодні, в заключному матчі серії в Дніпропетровську, харків'яни здобули непросту перемогу на тай-брейку.
"Локомотив" став чемпіоном України у восьмий раз поспіль і в 16-й раз в історії.
Відзначимо також, що «Дніпро» - вперше виграє національне «срібло».
«Дніпро» — «Локомотив» 2:3 (27:25, 25:18, 22:25, 21:25, 12:15)
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