Харківський "Локомотив" став чемпіоном України з волейболу

У золотій серії «Локомотив» тричі поспіль обіграв «Дніпро», повідомляє офіційний сайт клубу.

Перші дві зустрічі завершилися "сухими" перемогами "Локомотива" у трьох партіях - 3:0

А сьогодні, в заключному матчі серії в Дніпропетровську, харків'яни здобули непросту перемогу на тай-брейку.

"Локомотив" став чемпіоном України у восьмий раз поспіль і в 16-й раз в історії.

Відзначимо також, що «Дніпро» - вперше виграє національне «срібло».

«Дніпро» — «Локомотив» 2:3 (27:25, 25:18, 22:25, 21:25, 12:15)