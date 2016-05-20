Українська жінка вперше підкорила Еверест

Українка підкорила вершину спільно з гідом Віктором Бобком, повідомляє Харківський альпклуб.

28-річна Ірина Галай родом з Мукачева, зараз живе в Києві, працює директором з розвитку однієї з компаній з продажу нафтопродуктів.

«Я захопилася альпінізмом три роки тому. Посперечалася з співробітником, програла, і мене відправили на Казбек (Кавказ). Зайшла успішно найперша. І після цього я живу від гори до гори. Працюю тільки для того, щоб була можливість подорожувати», — сміється Ірина.

Гід Ірини при сходженні на Еверест - досвідчений альпініст Віктор Бобок (народився в Дніпродзержинську, зараз живе в Москві). Його вважають першим українцем, який побував на всіх головних вершинах всіх семи континентів.