Тенісистка Заневська вийшла в основний турнір "Ролан Гаррос"
У фіналі кваліфікації українка обіграла Христину Куцову зі Словаччини.
У Парижі завершилися матчі фінальної стадії кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату Франції з тенісу за участю спортсменів України, де Марина Заневська обіграла Христину Куцову зі Словаччини і вийшла в основний турнір, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
Українка виграла з рахунком 6:2, 3:6, 6:2.
Раніше, сьогодні у вирішальному матчі кваліфікаційного турніру Катерина Козлова програла Іпек Сойлу (Туреччина) з рахунком 3:6, 6:7.
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Таким чином, Заневська стала єдиною представницею України, хто пробився в основну сітку через кваліфікаційний турнір.
Завдяки своєму високому рейтингу на кортах "Ролан Гаррос" у Парижі також виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Олександр Долгополов та Ілля Марченко.