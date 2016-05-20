Тенісистка Заневська вийшла в основний турнір "Ролан Гаррос"

У Парижі завершилися матчі фінальної стадії кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату Франції з тенісу за участю спортсменів України, де Марина Заневська обіграла Христину Куцову зі Словаччини і вийшла в основний турнір, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Українка виграла з рахунком 6:2, 3:6, 6:2.

Раніше, сьогодні у вирішальному матчі кваліфікаційного турніру Катерина Козлова програла Іпек Сойлу (Туреччина) з рахунком 3:6, 6:7.

Таким чином, Заневська стала єдиною представницею України, хто пробився в основну сітку через кваліфікаційний турнір.

Завдяки своєму високому рейтингу на кортах "Ролан Гаррос" у Парижі також виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Олександр Долгополов та Ілля Марченко.