Ірина Ромолданова стала чемпіонкою Європи з тхеквондо

Збірна України з тхеквондо ВТФ успішно стартувала на дорослому Євро, завоювавши золоту медаль. У ваговій категорії до 46кг серед жінок чемпіонкою Європи стала вихованка тренера Олега Нама - Ірина Ромолданова, повідомляє прес-служба Федерації тхеквондо України.

Ірина успішно провела на чемпіонаті чотири поєдинки. У першому з рахунком 1:0 вона перемогла суперницю з Туреччини, а потім взяла верх над спортсменкою з Німеччини. У півфіналі українка зустрілася з Хайєр Мустафа з Франції, яка в 2014 році у фіналі чемпіонату Європи змогла відібрати у Ірини золото. Сьогодні українка взяла реванш, перемігши француженку 1:0, й залишила її з бронзою.

Суперницею Ірини по фіналу стала Бланка Палмер Соле з Іспанії, яка на своєму шляху до фіналу вибила з боротьби таких фавориток даної вагової категорії, як киприотку Киріака Коуттоукі і туркеню Рукіє Їлдирим.

Поєдинок за золото видався напруженим і три раунди переможця не виявили. У додатковому раунді за золотий бал, Ірина Ромолданова завдала суперниці удар з розвороту, і, отримавши, таким чином, відразу три «золотих бали», переможно завершила чемпіонат.

Для Ірини це перше золото дорослого чемпіонату Європи. У 2014 році вона завоювала срібло. Крім того на рахунку нашої спортсменки золоті медалі молодіжних чемпіонатів Європи, срібло юнацьких Олімпійських ігор, а в минулому 2015 році вона стала віце-чемпіонкою світу серед дорослих.