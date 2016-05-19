Тенісисти Козлова і Заневська вийшли у третій раунд кваліфікації "Ролан Гаррос"

У Парижі завершилися матчі другого раунду кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в рамках якого свої матчі виграли Катерина Козлова і Марина Заневська, повідомляє офіційний сайт змагань.

У свою чергу, Ольга Савчук і Сергій Стаховський припинили боротьбу і не виступлять в основних змаганнях.

Заневська обіграла Сесіль Каратанчеву (Болгарія) з рахунком 4-6 6-0 6-3. А Козлова буквально розгромила Клер Фойерштайн з Франції - 6-3 6-1.

У фіналі кваліфікаційного турніру за вихід в основну сітку "Ролан Гаррос" - Савчук буде боротися з Христиною Куцовою (Словаччина). Козловій належить поборотися за вихід у основу з Іпек Сойлу (Туреччина)

А ось Ольга Савчук поступилася Сільвії Солер-Еспіносі (Іспанія) 6-7 (3) 2-6. Крім того, в чоловічому одиночному турнірі вибув з боротьби Сергій Стаховський, який програв Марселю Ільхану з Туреччини - 4-6, 4-6.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції нинішнього року відбудеться в Парижі з 23 травня по 5 червня.