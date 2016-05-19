В Україні вперше пройдуть жіночі велогонки, що вплинуть на ліцензії для Олімпіади

Міжнародні професійні жіночі гонки Horizon Park Women Challenge і VR Women ITT є абсолютним дебютом для українського велоспорту та додатковою можливістю для країни відібратися на Олімпійські Ігри в Ріо-де-Жанейро.

«Перші міжнародні професійні змагання серед жінок — це історична подія для нас. Крім того, гонка дає унікальну можливість підвищити рейтинг України у відборі на Олімпіаду для жіночої збірної. На відміну від чоловіків, у яких відбір уже закінчився, для жінок він триває до кінця травня, тож жіночі гонки в рамках Race Horizon Park можуть вплинути на кількість ліцензій, які отримає українська збірна на Олімпійські Ігри», — наголошує голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park і президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Обидві одноденні шосейні гонки мають у календарі Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) категорію 1.2 Жінки.Еліта. Перша професійна жіноча групова велогонка Horizon Park Women Challenge пройде в суботу, 28 травня. Маршрут гонки: Європейська площа, вул. Хрещатик, вул. Велика Васильківська, Либідська площа, дистанція гонки становить 86,4 км (вісім кіл). Друга міжнародна жіноча гонка VR Women ITTвідбудеться в неділю, 29 травня, за Києвом на дистанції від с. Сухолуччя до смт Димер у Вишгородському районі (21,5 км) по трасі, яка вважається найшвидшою в Україні. У цій гонці професійні спортсменки змагатимуться в індивідуальній гонці на час.

До участі в обох професійних жіночих гонках Horizon Park Women Challenge і VR Women ITT зареєструвалися команди з різних країн світу:Czech Mix Team (Чехія), Slovakia National Team (Словаччина), Dynamo Palmira Team (Ізраїль), Kazakhstan National Team (Казахстан), Belarusian National Team (Білорусь), Ukraine National Team (Україна), Kirovograd region (Україна), Kyiv region (Україна). Головним суддею жіночих гонок в Україні Міжнародний союз велосипедистів (UCI) призначив міжнародного комісара з Бельгії, 44-річного Юргена Дерике.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні до участі в Race Horizon Park 2016 зареєструвалось 33 команди з 22 країн світу. Серію міжнародних велогонок буде обслуговувати комісар з Нідерландів Мартін Брюйн — один із найдосвідченіших і найтитулованіших суддів Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).