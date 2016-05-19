У Росії сумніваються, що Шарапова продовжить тенісну кар'єру

Шанси знаменитої російської тенісистки Марії Шарапової продовжити спортивну кар'єру є невисокими. Так вважає президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев, повідомляє Р-Спорт.

"Дуже сумнівно. У неї погана ситуація. Реально", - відповів спортивний функціонер на питання, чи виступить Шарапова ще на турнірах.

Він також додав, що слухання Міжнародної федерації тенісу (ITF) у "справі Шарапової" відбудуться не раніше червня.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Шарапова на прес-конференції в Лос-Анджелесі заявила про те, що в її допінг-пробі, взятій під час виступу на турнірі Australian Open, знайдені сліди забороненого препарату мельдонію.

У зв'язку з цим, з 12 березня тенісистку тимчасово відсторонили від участі у всіх турнірах.

Марія Шарапова є п'ятиразовою переможницею турнірів Grand Slam. У 2004-му році вона стала чемпіонкою Вімблдону, в 2006-му - виграла US Open, в 2008-му - Australian Open, в 2014-му - Ролан Гаррос.