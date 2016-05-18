Плавець Романчук завоював бронзову медаль чемпіонату Європи

У Лондоні завершився перший фінальний заплив дня в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де на дистанції 1500 метрів вільним стилем третій результат показав українець Михайло Романчук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортмен проплив дистанцію за 14 хвилин 50.33 секунди.

Українець відстав від переможця змагань неодноразового чемпіона світу і Європи італійця Грегоріо Пальтріньєрі на 16.29 секунди. Набагато більш напруженою вийшла боротьба за 2-3 місця з іншим італійцем Габріеле Детті, якому Романчук поступився всього 02,58 секунди.

Ще один українець Сергій Фролов фінішував у фіналі на останньому 8-му місці, з відставанням від чемпіона в 31.01 секунди.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 18 нагород - 5 золотих, 9 срібних і 4 бронзові медалі. Команда посідає 3-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-3-5) та Італії (5-10-7).

За загальною кількістю нагород українці ділять 2-е місце з Росією - по 18 нагород, поступаючись Італії (22).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.