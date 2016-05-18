Збірну Росії можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх-2016 через допінг - глава МОК

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах не виключив можливість відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро у випадку, якщо підтвердяться звинувачення в існуванні цілої "допінгової програми", повідомляє ТАСС з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не повинно бути сумнівів в тому, що МОК притягне до відповідальності не тільки окремих спортсменів, але і все їх оточення. Можуть бути вжиті заходи від довічного відсторонення від участі в Олімпійських іграх і серйозних грошових штрафів до виключення цілих національних федерацій, як це вже сталося з Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА)", - зазначив Бах, підкресливши, що участь російських атлетів на Олімпійських іграх в Ріо сильно залежить від результатів розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

"Якщо будуть свідоцтва про існування організованої та широкомасштабної допінгової системи, яка зачіпає і інші види спорту, міжнародні об'єднання та МОК повинні будуть прийняти важке рішення між колективною відповідальністю і індивідуальної справедливістю", - зазначив він.

Минулого тижня газета The New York Times опублікувала матеріал з висловлюваннями колишнього керівника московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, в якому, зокрема, згадуються прізвища лижника Олександра Легкова, в Сочі-2014 завоював золото на дистанції 50 км і срібло в естафеті, і бобслеїста Олександра Зубкова, дворазового олімпійського чемпіона 2014 року в змаганнях двійок і четвірок. За даними газети, імена олімпійців Сочі-2014 нібито фігурували в так званій "допінгової програмі", яка ретельно планувалася на протязі багатьох років, щоб забезпечити перемогу російських спортсменів на домашній Олімпіаді.

На зимових Олімпійських іграх у Сочі збірна Росії стала переможцем неофіційного командного заліку, завоювавши 33 медалі (13 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей).

Літня Олімпіада в Ріо-де-Жанейро-2016 пройде з 5 по 21 серпня.