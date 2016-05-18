Збірну Росії можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх-2016 через допінг - глава МОК
Томас Бах підкреслив, що участь російських спортсменів сильно залежить від результатів розслідування WADA
Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах не виключив можливість відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро у випадку, якщо підтвердяться звинувачення в існуванні цілої "допінгової програми", повідомляє ТАСС з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Не повинно бути сумнівів в тому, що МОК притягне до відповідальності не тільки окремих спортсменів, але і все їх оточення. Можуть бути вжиті заходи від довічного відсторонення від участі в Олімпійських іграх і серйозних грошових штрафів до виключення цілих національних федерацій, як це вже сталося з Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА)", - зазначив Бах, підкресливши, що участь російських атлетів на Олімпійських іграх в Ріо сильно залежить від результатів розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
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"Якщо будуть свідоцтва про існування організованої та широкомасштабної допінгової системи, яка зачіпає і інші види спорту, міжнародні об'єднання та МОК повинні будуть прийняти важке рішення між колективною відповідальністю і індивідуальної справедливістю", - зазначив він.
Минулого тижня газета The New York Times опублікувала матеріал з висловлюваннями колишнього керівника московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, в якому, зокрема, згадуються прізвища лижника Олександра Легкова, в Сочі-2014 завоював золото на дистанції 50 км і срібло в естафеті, і бобслеїста Олександра Зубкова, дворазового олімпійського чемпіона 2014 року в змаганнях двійок і четвірок. За даними газети, імена олімпійців Сочі-2014 нібито фігурували в так званій "допінгової програмі", яка ретельно планувалася на протязі багатьох років, щоб забезпечити перемогу російських спортсменів на домашній Олімпіаді.
На зимових Олімпійських іграх у Сочі збірна Росії стала переможцем неофіційного командного заліку, завоювавши 33 медалі (13 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей).
Літня Олімпіада в Ріо-де-Жанейро-2016 пройде з 5 по 21 серпня.