Українець Говоров став чемпіоном Європи з плавання, Зевіна - срібний призер

У Лондоні (Великобританія) завершився перший фінал дня в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту в програмі плавання, де золоту медаль у запливі на 50 м батерфляєм завоював українець Андрій Говоров, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець показав результат 22,92 секунди.

Наш спортсмен, зокрема, випередив Ласло Чеха з Угорщини (0.39 секунди відставання) і Бенджаміна Проуда з Великобританії (0,42).

Говоров став 4-разовим чемпіоном Європи. Також на рахунку спортсмена срібло і бронза чемпіонатів світу (на короткій воді).

За годину також відбувся фінал в 200-метрівці на спині серед жінок, де срібло на рахунку Дар'ї Зевіної. Українка з результатом 2 хвилини 07.48 секунди, відстала від переможниці змагань Катінки Хоссу з Угорщини на 0.47 секунди.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 17 нагород - 5 золотих, 9 срібних та 3 бронзові медалі. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-3-5), але випереджаючи команду Італії (4-8-7).

За загальною кількістю нагород українці займають 3-е місце - 17 нагород, поступаючись Італії (19) і Росії (18).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.