Три українських тенісиста подолали перше коло кваліфікації "Ролан Гаррос"

У Парижі стартував кваліфікаційний турнір Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в рамках якого свої матчі першого кола виграли українці Марина Заневська, Ольга Савчук і Сергій Стаховський, повідомляє Великий теніс України.

У жіночому одиночному турнірі Заневська обіграла Марину Еракович (Нова Зеландія) 6-2 6-4 2-6, а Савчук була сильнішою за Лауру Поус Тіо (Іспанія) 4-6 6-3 7-5.

За чотири брейка побачили глядачі і в першому, і в другому сетах поєдинку Марини Заневської і Марини Еракович. У вирішальній партії українка першою захопила лідерство, але утримувала його лише два гейми. Еракович робить зворотний брейк і відразу ж втрачає гейм на своїй подачі. Заневська на цей раз подає успішно: 4-2. Українка доводить поєдинок до перемоги, коли в десятому геймі виграє зустріч з другого матчболу.

Наступна суперниця Марини Заневської визначиться в матчі Сесіль Каратанчевої (Болгарія) й Кай-Лін Чжан (Китай).

У чоловічому одиночному турнірі Стаховський обіграв Брайдена Клейна (Великобританія) 6-3 6-3, а Артем Смирнов поступився Марселю Ільхану (Туреччина) 5-7 4-6.

Два брейка, в першому і дев'ятому геймі стартового сету, забезпечили українцеві перемогу в партії. Без брейкпоінтів проходив другий сет поєдинку, поки за рахунку 4-3 Стаховський не реалізував прихований матчбол. На своїй подачі Сергій зіграв впевнено і з першого ж матчболу завершив зустріч на свою користь. Українець не дав суперникові заробити жодного брейкпоінта в цьому поєдинку.

У другому раунді змагань Стаховський зіграє з Ільханом, який зумів здолати Смирнова.

Як повідомляв УНІАН, турнір на кортах "Ролан Гаррос" пройде цього року з 23 травня по 5 червня.