Олімпіаду в Ріо можуть пропустити через допінг 31 спортсмен у шести видах спорту

Міжнародний олімпійський комітет може усунути 31 спортсмена в 6 видах спорту від виступів на Олімпійських іграх-2016 в Ріо, йдеться в заяві на офіційному сайті МОК.

"МОК у співробітництві зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) перевірив ще раз зразки 454 допінг-проб, узятих під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Дослідження були сфокусовані на допінг-пробах тих спортсменів, які потенційно можуть виступити на Олімпійських іграх 2016 року. В результаті до 31 спортсмена з 6 видів спорту можуть бути усунені від участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро", - йдеться в заяві.

МОК також перевірить ще раз 250 проб, зданих спортсменами під час Ігор-2012 в Лондоні.

"Ми зберігаємо зразки протягом десяти років, так що нечесні спортсмени не можуть розслабитися. Відсторонюючи багатьох спортсменів від участі в Іграх в Ріо-де-Жанейро, ми показуємо ще раз нашу рішучість захистити цілісність олімпійських змагань, в тому числі олімпійської антидопінгової лабораторії", - додав Бах.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 пройдуть у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.