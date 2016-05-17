156 українських спортсменів вибороли ліцензії на Ігри в Ріо

Міністр повідомив про те, що 156 українських спортсменів вже вибороли ліцензії у 25-ти видах спорту на участь в Іграх ХХХI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

У свою чергу, Сергій Бубка проінформував про діяльність НОК щодо сприяння олімпійській підготовці та забезпеченню участі наших спортсменів в головному спортивному форумі чотириріччя.

В цьому олімпійському циклі Національний олімпійський комітет надав фінансову і матеріальну підтримку федераціям з олімпійських видів спорту на підготовку спортсменів в розмірі понад 58 млн. грн.

НОК забезпечив придбання інвентарю і обладнання на загальну суму майже 17,5 млн.

Щорічно Олімпійський комітет фінансує науково-методичне забезпечення олімпійської підготовки. За чотирирічний цикл до Ріо ця сума склала 3,2 млн. грн.

«На сьогодні ми маємо повну підтримку і взаєморозуміння від наших міжнародних колег: Міжнародного Олімпійського Комітету, Асоціації Національних Олімпійських комітетів та Європейських Олімпійських Комітетів. Таке порозуміння і авторитет України в олімпійському русі дозволили залучити додаткові 750 тис. дол. для забезпечення участі наших спортсменів у провідних спортивних змаганнях та тренувальних зборах», - відзначив Сергій Бубка.

«Також в рамках співпраці з Олімпійською Солідарністю Міжнародного Олімпійського Комітету нам вдалося суттєво збільшити кількість щомісячних стипендій для атлетів елітної групи, які готуються до Ріо. Замість 15 стипендій, які передбачалися для України раніше, ми спочатку вийшли на 30, а згодом і на 70, таким чином охопивши значно більше коло наших провідних олімпійців, які отримують щомісяця стипендії у розмірі 7,5 тисяч гривень на підготовку до Ріо. Загальний бюджет цієї програми складає майже 7 млн. грн.», - наголосив головний олімпієць країни.

Протягом минулого року для підготовки наших спортсменів НОК додатково надали понад 4,5 млн. грн., що дозволило нашим спортсменам взяти участь у всіх ліцензійних стартах.

Починаючи з 2014 року Національний олімпійський комітет запровадив програму допомоги на оренду житла спортсменам елітної групи та їх тренерам, які проживали на території Донецької та Луганської областей, АР Крим. Завгалом по цій програмі НОК надав допомогу 23 особам на суму більше 1,5 млн. грн.

За результатами чемпіонатів світу та Європи фахівці з видів спорту Олімпійським комітетом виплачується 29 заохочувальних стипендій тренерам, лікарям, масажистам та спеціалістам галузі на загальну суму майже 400 тис. грн.

Під час засідання члени Штабу обговорили ряд стратегічних і проблемних питань заключного етапу підготовки до Олімпійських ігор, які потребують уваги Організаційного комітету на чолі з Прем’єр-міністром, міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування.